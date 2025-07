Frau missbraucht ++ Vorwürfe gegen Heim nach Tod

Massive Vorwürfe macht eine Niederösterreicherin einem Pflegeheim in Baden. Ihre 83-jährige Mutter soll im Heim verdurstet sein. Das Pflegeheim dementiert. Außerdem: Eine 22-jährige Frau in Wien soll Opfer eines brutalen Sexualverbrechens geworden sein. Ein Mann sprach sie in einer fremden Sprache an – nur kurze Zeit später kam es zur grausamen Tat.