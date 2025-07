Todesursache geklärt ++ Missbrauch an 13-Jähriger

Ein 73-jähriger Italiener ist in Korneuburg wegen schweren sexuellen Missbrauchs an einem 13-jährigen Mädchen, das er 2022 bei der Flucht aus der Ukraine unterstützt hatte, zu acht Jahren Haft verurteilt worden – nicht rechtskräftig. Und die Todesursache von Felix Baumgartner ist geklärt: Der Extremsportler starb laut Staatsanwaltschaft an den Folgen eines schweren Aufpralls. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 22. Juli, mit Moderatorin Nina Coloini-Lutz.