Eintiefung der Donau bedroht die Naturpark-Idylle

Schleichende Öko-Katastrophe

Das alles führen Experten auf ein Geschiebedefizit von jährlich 150.000 Kubikmetern zurück. Grund dafür – es kommt wegen des Wiener Kraftwerks Freudenau kein Schotter mehr nach. Krismer schießt zürnend aus allen Rohren: „Das Land ist über diese schleichende Ökokatastrophe informiert. Trotz Kenntnis dieses Geschiebedefizits, das den regionalen Wasserhaushalt ins Schleudern bringt, setzt der zuständige Landesvize Stephan Pernkopf aber keine wirksamen Schritte.“ In einer Anfrage an diesen will Helga Krismer jetzt wissen, ob sich Niederösterreich überhaupt für eine ökologische Sohlanhebung einsetze.