Neue Trinkgeldregel: Doch nicht das Gelbe vom Ei?

Neues System ist „Schweinerei“

Weniger positiv sieht es Friedrich Sedlacek: „Ich finde das nicht in Ordnung.“ Er ist seit über 50 Jahren Kellner in der Kern-Filiale in Graz-Mariatrost – und das, obwohl er längst in Pension gehen könnte. Ihm wäre es am liebsten, niemand fasst „sein“ Trinkgeld an: „Unser Kollektivvertrag ist sowieso miserabel. Wenn du freundlich bist, kannst du allerdings von deinem Trinkgeld leben. Das ist von jedem sein eigener Verdienst.“ Es sei ohnehin schon schwer, neues Personal zu finden, weshalb er das neue System eine „Schweinerei“ nennt.