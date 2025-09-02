Superkräfte und Macken: Isabell Pannagl im Wordrap

Zwischen Comedy, Kind und Bühne: Isabell Pannagl hat sich in den letzten Jahren als fixe Größe in der heimischen Comedy-Szene etabliert. Im Wordrap mit uns zeigte sie sich gewohnt humorvoll – von der Superkraft, die sie gerne hätte, über jene, auf die sie lieber verzichtet, bis hin zu einer ganz persönlichen Macke.