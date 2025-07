„Wackelkontakt“ am Turniergelände in Kitzbühel

Tennisstunden seit eineinhalb Jahren

„Ich bin froh, dass ich hier sein darf – vor allem, weil ich seit rund eineinhalb Jahren total Tennis-begeistert bin und sogar selbst angefangen habe, zu spielen“, sagte „Oimara“, „Alexander Bublik ist ein total spannender Spieler. Er ist irgendwie saufrech und so an der Grenze zur Arroganz, aber ich finde das ziemlich cool.“ Sollte es in zehn Jahren mit der Musikkarriere nichts mehr sein, „dann möchte ich auf jeden Fall Tennislehrer werden“, schmunzelte der Bayer.