Mit Pferde-Socke zur Elite-Uni im Silicon Valley

Aus Studenten sollen Unternehmer mit profunden Geschäftsideen werden. Das ist die Devise an den Fachhochschulen in NÖ. Bestärkt und Unterstützt werden sie dabei von Tecnet Equity, dem Technologiefinanzierer des Landes, und dem technologischen Gründerservice Accent. Diese beiden Institutionen haben für Studierende ein besonders Motivationszuckerl parat: Die Teilnahme an der renommierten Summer School der Elite-Uni im Silicon Valley. An den Hotspot wissenschaftlicher Dynamik werden im August Annabell Eder von der FH in Wieselburg und Soloman Nadar vom IMC Krems reisen.