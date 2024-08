Die organisatorische Leiterin des Chorverbands Salzburg zieht die Fäden der heuer 59. Singwoche. Am Freitagabend fand das traditionelle Abschlusskonzert statt. In der Filialkirche St. Konrad in Abersee gaben Kinder-, Jugend, Frauen- und Männerchöre einzeln und dann gemeinsam ihr Können zum Besten. Stimmbildung, gemeinsame Proben und ein Volkstanzabend ließen die Teilnehmer zusammenwachsen. In einem Haus direkt am See sind hier schon viele Freundschaften entstanden. „Sie lieben die heile Welt in Strobl“, beschreibt Trixi Hinterhofer, was die Sänger alljährlich gemeinsam hierherzieht.