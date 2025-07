Hitzerekorde und des Bauern Angst um die Ernte

„Die Äcker und Wiesen vollständig ausgedörrt“

Unwetter und Dürre bedrohen heute wie damals die Früchte der Arbeit. Temperaturrekorde und verheerende Unwetterkatastrophen hat es immer gegeben. So berichtete die Wiener Zeitung 1868: „Im Thale Pregratten soll es 34 Grade gehabt haben. Die Gebirgsbäche schwellen ungeheuer an; der ewige Schnee und das Eis können dieser großen Hitze nicht widerstehen.“ Im Grazer Volksblatt war im Juli 1911 zu lesen: „Aus dem Oberen Inntal wird gemeldet, dass die Äcker und Wiesen vollständig ausgedörrt sind. Die Ernte ist in höchster Gefahr. In Südtirol verzeichnet man dieser Tage bis zu 50 Grad Celsius, in Nordtirol erreichte die Temperatur bisher die Höhe von 46 Grad.“