Steirerin (19) staubt Junior-Bachmannpreis ab

Fantasy-Roman ist in Planung

Genau in jener Planungsphase ist die 19-Jährige aktuell auch mit ihrem ersten Buch – es soll ein Fantasy-Roman mit einem Enemies-to-Lovers-Plot werden. So beschreibt man auf BookTok – also in sozialen Netzwerken wie TikTok – eine Handlung, bei der Feinde zu Liebhabern werden. „Fantasy fasziniert mich, weil ich von der Welt viel gesehen habe und jetzt eine andere sehen will. Und Dystopien sind Schreckenswelten, aber beängstigend nah an unserer.“