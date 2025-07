Vermisster Ehemann saß mitten in Nacht auf Bank

Der 70-jährige Deutsche war am Freitag allein zu einer Wanderung über den Buchacker in den Brandenberger Alpen zum Höhlenstein aufgebrochen. „Um 22.15 Uhr hatte er letztmals Kontakt mit seiner Gattin in Deutschland. Dabei schilderte er dieser, dass er in Kürze bei seinem Fahrzeug wäre“, heißt es vonseiten der Polizei.