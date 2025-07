So gehen Supermärkte gegen Dauerparker vor

Herr H. vergaß seinen Rucksack am Parkplatz eines Lebensmittelhändlers in Seiersberg. Als er den Verlust bemerkte, fuhr der Pensionist gegen 21 Uhr zurück zum Supermarkt, um das Gelände nach seiner Tasche abzusuchen. Als er diese nicht finden konnte, entschied er sich für eine Verlustanzeige bei der Polizei und suchte dafür eine Dienststelle unweit der Filiale auf. Sein Auto parkte er währenddessen weiterhin am Areal des Supermarktes. Etwa zwei Monate nach dem Vorfall erreichte ihn schließlich ein Strafzettel in der Höhe von 95 Euro.