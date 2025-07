Sanierungen sorgen für Sperren auf Tirols Straßen

Tiroler Straße auch in Hall gesperrt

Der Abschnitt an der Hangbrücke Wiesberg ist aber nicht die einzige Sperre, die in den kommenden Wochen die B171 betrifft. Von Montag, 28. Juli, bis Freitag, 15. August wird auch der Abschnitt im Bereich Unterer Stadtplatz/Johanneskirche in Hall in Tirol gesperrt. Tagsüber und an Wochenenden ist der Bereich jedoch zweispurig befahrbar.