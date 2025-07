Mechaniker flüchtet mit 2 gestohlenen Kennzeichen

Was am Mittwochabend als Routinekontrolle für die Polizisten begann, wurde bei Eichfeld zu einem gefährlichen Einsatz. Die Beamten wollten ein Auto anhalten, dessen Lenker zu schnell unterwegs war – doch dieser raste in Richtung Gosdorf davon. Am Wagen waren zwei unterschiedliche Nummerntafeln montiert.