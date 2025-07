Preisvergleich: Hier gibt es das günstigste Krügel

Insgesamt lässt sich sagen: In Graz zahlen Gäste für einen Cappuccino zwischen 3,50 und 4,90 Euro, außerhalb der Landeshauptstadt zwischen 3,10 und 4 Euro. Ein halber Liter Bier kostet in Graz zwischen 4,60 und 5,90 Euro und in den Bezirken zwischen 4,20 und 5,30 Euro. Verglichen wurden auch Spritzer, Fruchtsäfte, Soda Zitron und Co.