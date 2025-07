„Die Steuer auf Trinkgeld vertreibt Mitarbeiter“

„Es geht konkret um zwei Dinge. Zum einen will der Finanzminister das Trinkgeld des Einzelnen besteuern.“ Dass er damit durchkommt, hält sie aber für fraglich. Und: „Schon seit Langem muss an die ÖGK eine Abgabe vom Trinkgeld geleistet werden, die sich an einer fixen Pauschale orientiert. Allerdings: Immer mehr Menschen zahlen mit der Karte, auch das Trinkgeld. Das heißt, die Kasse kann nachvollziehen, wie viel das real ist. Und liegt der Wert über der Pauschale, muss der Wirt nachzahlen.“