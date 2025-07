HOKA x MAAP-Kooperation setzt neue Maßstäbe

Was diese Kooperation so besonders macht, ist die geteilte Philosophie beider Marken: Höchste Performance trifft auf durchdachtes Design. Seit der Gründung im Jahr 2014 verfolgt MAAP den Anspruch, Sportbekleidung zu entwickeln, die nicht nur professionellen Ansprüchen genügt, sondern auch ästhetisch überzeugt. Die Wurzeln der Gründer – tief verwurzelt in der Surf- und Skatekultur – haben eine Marke geformt, die Sport, Lifestyle und Design auf einzigartige Weise vereint.