Blutzoll auf Straßen ist heuer enorm angestiegen

Handy als Unfallursache

Neben zu hohem Tempo gilt Ablenkung als eine der häufigsten Ursachen für schwere Autounfälle. „Wer während der Fahrt mit dem Handy am Ohr telefoniert, reagiert so schlecht wie ein Alkolenker mit 0,8 Promille“, betont Katharina Jaschinsky vom Verkehrsclub (VCÖ). Dennoch verzichten nach wie vor noch viele auf Freisprechanlagen. Mehr als 23.400 Autolenkerinnen und Autolenker wurden in Niederösterreich im vergangenen Jahr von der Polizei beim Handytelefonieren am Steuer erwischt. „Die Strafhöhe von 100 Euro steht dabei in keinem Verhältnis zur Gefahr für Gesundheit und Leben für andere Verkehrsteilnehmer“, sagt Jaschinsky. In anderen Ländern müssen Ertappte wesentlich tiefer in die Tasche greifen – in Spaniern etwa sind die Strafen doppelt so hoch wie hierzulande, in Griechenland sind 350 Euro fällig, in den Niederlanden 430 Euro.