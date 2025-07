„Internet-Job“ hatte für 25-Jährige teure Folgen

Am 30 Juni registrierte sich die 25-jährige in Innsbruck wohnhafte Ungarin auf der Website „monparis-work.shop“, nachdem dort mit Verdienstmöglichkeiten durch Online-Produktbewertungen geworben worden war. In der Folge kam es über WhatsApp zur Kontaktaufnahme mit einer Person namens „Andy“, der sich als Vertreter der Firma „Monier Paris“ ausgab. Dieser stellte tägliche Einnahmen zwischen 70 und 300 Euro bei 60 Minuten Arbeitsaufwand in Aussicht.