Zwei Feuerwehren ziehen unter gemeinsames Dach

Immer mehr Fusionen

Personelle und finanzielle Gründe machen auch in anderen Feuerwehren Niederösterreichs Zusammenlegungen immer mehr zum Thema. In Paudorf im Bezirk Krems sollen 2026 fünf Wehren fusionieren, in Schollach im Bezirk Melk haben drei Wehren erst kürzlich ein gemeinsames Zuhause bezogen. Auch in Hadres im Bezirk Hollabrunn ziehen zwei Wehren zusammen.