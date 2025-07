„Es gibt praktisch keine Zwischensaison mehr“

Gondelunglück im Ötztal: „Hat sich eingebrannt“

3500 Patienten wurden 2024 stationär behandelt, 40 Prozent davon waren Touristen. Ein Ereignis ist der diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerin besonders in Erinnerung geblieben: das Gondelunglück im Ötztal. „Ich denke oft an die Patienten, die verletzt wurden. Dieser Schock in den Gesichtern – das war ein Erlebnis, das sich tief eingebrannt hat“, verrät Tiefenbrunner.