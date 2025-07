Hanf in Trafiken, Luxus-Wagen und neuer Superman

Hanfblüten in Tabakläden: Warum Österreichs Trafikanten jetzt auf das grüne Geschäft setzen und Millionen wittern. Und: Swarovski-Glanz im Dienstwagen war gestern – Finanzminister Materbauer will ab Herbst auf das teure Erbe seines Vorgängers verzichten. Außerdem: Die Ausbildung zur Fachkraft für vegetarische Kulinarik startete am 1. Juli: Doch aktuell läuft das Prestigeprojekt noch sehr auf Sparflamme. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Elena Pasching.