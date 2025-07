Absturz-Rätsel um Baumgartner und Urlaubstipps

Was führte zum tödlichen Sturz von Felix Baumgartner? Ermittler prüfen nun Bodycam und Gleitschirm – erste Details zur Todesursache liegen bereits vor. Und: Skandalformat mit neuem Anstrich: „Das Geschäft mit der Liebe“ kehrt nach politischem Protest und Sendestopp zurück – mit neuem Kontext. Außerdem: Last-Minute-Urlaub boomt – aber was muss man beachten? Mehr dazu erfahren Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.