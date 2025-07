Vorwürfe gegen Pflegeheim und Metal-Legende tot

Starb eine Seniorin in einem Pflegeheim in Baden, Niederösterreich an Dehydrierung? Die Tochter einer Verstorbenen erhebt schwere Anschuldigungen. Das Heim wehrt sich. Und: Ozzy Osbourne, die Stimme von Black Sabbath, ist gestorben und das nur kurz nach seinem letzten Konzert. Doch seine Karriere hatte viele Kapitel. „Krone“-Musikexperte Robert Fröwein gibt uns dazu Einblicke. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.