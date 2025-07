Brücke eingestürzt ++ Tochter jahrelang geschlagen

In Oberösterreich ermittelt die Polizei gegen Eltern, die ihre 14-jährige Tochter über Jahre hinweg misshandelt haben sollen. Und in Linz-Auwiesen ist am Mittwoch eine Fußgängerbrücke auf einen Lkw gestürzt – der Fahrer und sein Beifahrer wurden schwer verletzt. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 16. Juli, mit Moderatorin Nina Coloini-Lutz.