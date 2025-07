Ochsenknechts Blitz-Freilassung ++ Trump und Cola

Betrugsverdacht, Haft und dann die Kaution – Jimi Blue Ochsenknecht erlebt gerade eine harte Zeit. Die Nacht in der Justizanstalt Innsbruck in einer Mehrbettzelle hat Spuren hinterlassen. Und: US-Präsident Donald Trump will Coca-Cola süßer machen und zwar mit Zuckerrohr statt Maissirup. Laut Trump haben die Cola-Hersteller bereits zugestimmt. Was steckt hinter diesem überraschenden Vorstoß? Das und mehr sehen Sie bei den Krone News am 17.Juli, mit Moderatorin Stefana Madjarov.