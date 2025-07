Schwere Verletzung wegen Sturz bei Rad-Kollision

Den 13. Juni wird Gertrude Trausmuth aus Blumau-Neurißhof, Bezirk Baden, wohl nicht so bald vergessen. An diesem Tag unternahm die 75-Jährige auf ihrer Lieblingsstrecke eine Radtour ins nahe Kottingbrunn. „Dort prallte auf dem Schlossplatz plötzlich ein Bub mit seinem Fahrrad gegen mein Vorderrad“, schildert die Pensionistin. Beide kamen zu Sturz. „Ich hatte enorme Schmerzen“, erinnert sich Trausmuth. Passanten leisteten Erste Hilfe – Krankenhaus, mehrstündige OP. „Die Genesung wird mehrere Monate dauern“, so das Unfallopfer.