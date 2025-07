So ausgelastet sind die Trafos ganz in Ihrer Nähe

Nach kurzfristigem Boom ist PV-Wachstum wieder auf „Normalwert“

Zugute kommt der Situation der kleinen Netze oder großen Stromautobahnen die Tatsache, dass durch stufenweisen Entfall der Mehrwehrtsteuervergünstigung die Nachfrage an PV-Anlagen derzeit gesunken ist. Doch ist noch eine große Anzahl zuvor bestellter Anlagen in der Pipeline: „Wir verzeichnen jedoch nach wie vor eine konstant hohe Nachfrage an Anschlüssen“, bestätigt auch EVN-Sprecher Stefan Zach.