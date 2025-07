Wie KI-Fotoplakat Wirrwarr in Bauvorhaben bringt

Ein Primärversorgungszentrum ist wohl der Wunsch jeder Gemeinde. In Mistelbach hat man ihn erfüllt – zumindest theoretisch am Computer. Ein Streich führte nun dazu, dass viele Bürger aufgrund der langen Verzögerung des Wahlversprechens unruhig werden: Am Hauptplatz prangt ein Loch, wo früher die ältesten Häuser der Stadt standen.