Eine Baustelle macht noch keinen Sommer in NÖ

55 Millionen Euro für „Lebensqualität“

Mit mehr als 55 Millionen Euro stecke man diesen Sommer kräftig Geld in sichere und leistungsfähige Straßen, betont der Landesvize, dass man gerade im Pendlerland Niederösterreich damit in die Lebensqualität der Landsleute investiere. Bei vielen Baulosen haben die Arbeiten schon begonnen, was mitunter auch zu zahlreichen Sperren und Verkehrsbeeinträchtigungen führt. Einige dauern bis in den späten Herbst an. Bei den 220 Projekten geht es großteils um die Sanierung schadhafter Asphaltschichten. Die „Krone“ hat sich die gröbsten Einschränkungen genauer angesehen und die Dauer der Sperren erhoben – siehe Grafik rechts.