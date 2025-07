Kinderkunstlabor lockte schon 40.000 Besucher

Stadt und Land gehen gemeinsame Wege

„Das Kinderkunstlabor ist ein Ort, an dem sich Beziehungen entfalten – zwischen Menschen und Kunst, zwischen Generationen, zwischen Alltag und Imagination“, erklärt die künstlerische Leiterin Mona Jas. Und: „Wer heute in Kultur investiert, sichert morgen Zusammenhalt, Bildung und Lebensqualität und damit die beste Zukunft unserer Kinder“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. „Die einmalige und äußerst konstruktive Zusammenarbeit zeigt sich auf vielen kulturellen Ebenen“, betont Bürgermeister Matthias Stadler.