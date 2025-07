REWE baut Europas modernstes Logistikzentrum

Sagenhafte 600 Millionen Euro steckt die Rewe-Group ab sofort in die Modernisierung ihres schon bestehenden Logistikzentrum – die bisher größte Einzelinvestition eines privaten Unternehmens in NÖ. Bis 2030 entsteht in Wiener Neudorf im Bezirk Mödling auf 150.000 Quadratmetern eine hochmoderne, nachhaltige Logistikdrehscheibe, die 2500 Billa-, Bipa- und Adeg-Filialen sowie zahlreiche Kooperationspartner lückenlos versorgen wird.