Zum Dahinschmelzen: VIPs feiern 35 Jahre Eisgenuss

Magnum feiert 35 Jahre in Österreich – und Promis wie Cheyenne Ochsenknecht, Barbara Meier und Nadine Mirada feiern mit. Was sie zum Dahinschmelzen bringt und welche Kindheitserinnerungen Eis bei ihnen weckt, verraten sie im Interview. Außerdem: Am 3. und 4. Juli können Eisliebhaber im Pop-up-Store „The Bonbon by Magnum“ im Wiener Museumsquartier exquisites Eis genießen.