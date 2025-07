Tödliche Badeunfälle ++ Trumps Alligator-Camp

Nach einem unfallreichen Wochenende gibt es nun den zweiten tragischen Todesfall: Ein achtjähriges Mädchen ist in Wien nach einem Badeunfall verstorben. Und: US-Präsident Donald Trump hat ein Abschiebezentrum in den Everglades in Florida errichtet, das ausbruchssicher sein soll – dafür würden die Alligatoren im Sumpf rundherum sorgen. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 2. Juli, mit Moderatorin Stefana Madjarov.