Alte Motoren, heiße Kurven: Kitzbühel eskaliert

Drei Tage, 500 Kilometer und ein Panorama, das seinesgleichen sucht - zum 38. Mal ist vom 4. bis 7. Juni die Alpenrallye in Kitzbühel über die Bühne gegangen. Den krönenden Abschluss bildet Samstagnachmittag die Versammlung aller teilnehmenden Autos beim Concours d‘Elegance in der Kitzbüheler Innenstadt, in der auch die Siegerehrung stattfand. Welche Schmuckstücke für Aufsehen sorgten – im Video!