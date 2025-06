Dramatische Badeunfälle ++ Hitze-Alarm in Europa

Ein heißer Sommertag in Wien endete in einem tragischen Unglück: Bei mehreren Badeunfällen an der Neuen Donau wurde eine 85-jährige Frau leblos aus dem Wasser geborgen, für sie kam jede Hilfe zu spät. Und: In vielen Ländern klettern die Temperaturen schon über 40 Grad, auch Österreich erwartet diese Woche wieder eine drückende Hitzewelle. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 30. Juni, mit Moderatorin Stefana Madjarov.