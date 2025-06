NATO-Gipfel ++ Schwere Unwetter drohen

Am Rande des NATO-Gipfels traf US-Präsident Trump den ukrainischen Präsidenten Selenskyj zu einem unerwartet langen Gespräch über Wege zu einer Waffenruhe und einem dauerhaften Frieden mit Russland. Und: Ab Donnerstag rollt ein Unwetter an. Das und mehr sehen Sie bei den Krone News am 26. Juni, mit Moderatorin Stefana Madjarov.