Ente gut, alles gut: Flussrennen mit 7000 Startern

Viele rufen mittlerweile schon vor der Veranstaltung an, um sich ihre „Enten-Rennnummern“ zu sichern. Ein Los kostet zwei Euro. Der Start erfolgt per Radlader-Schaufel, die von eifrigen Kindern mit Enten befüllt wird – für die Kleinen steht übrigens auch ein ganzes „Hüpfburgendorf“ bereit. Sogar Streckenposten werden für das 150 Preise starke Rennen aufgestellt. Damit es absolut fair zugeht, wird beim Zieleinlauf direkt beim Sportplatz Kottes ein eigens konstruiertes Schleusen- und Trichtersystem aufgebaut, das von einem Tischler an den Wasserstand angepasst wird.