Mit dieser „Card“ bleibt Finanzhilfe in der Region

Ob Single oder kinderreiche Familien: Einkommensgrenzen sind abgestuft

Und das Motto der neuen Form von Sozialhilfe kann sich sehen lassen: In den Genuss der Ermäßigung kommen nur jene, die es aufgrund eines niedrigen Einkommens auch dringend(er) benötigen. Die Grenzen betragen beispielsweise für einen Alleinstehenden 1572 Euro netto monatlich, für ein Paar mit einem Kind liegt die Schwelle bei 2830 Euro – je nach weiterer Kinderzahl erhöht sich der Wert. Damit orientiert sich die Hollbrunner Fairness-Card an der Einkommensschwelle der „Armutsgefährdung“ in Österreich – das sind weniger als 60% des nationalen Durchschnittseinkommens.