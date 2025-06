Großbrand in Wohnung, Semmeldieb und Luxus-„Ja“

In der Nacht auf Mittwoch brach in einer Wohnung in Wien-Meidling ein heftiges Feuer aus. Schon beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen die Flammen aus zwei Fenstern. Und: In Sölden hat ein besonders „kreativer“ Langfinger zugeschlagen und das gleich mehrmals. Außerdem: Die Hochzeit des Jahres in Venedig! Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Stefana Madjarov.