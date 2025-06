„Unsere Wachau ist leuchtende Tourismusperle“

Mehr als 615.000 Nächtigungen, die Hälfte davon internationale Gäste, unterstreichen die Attraktivität. In Österreich gibt es übrigens zwölf Welterbestätten – mit der Wachau, der Semmeringbahn, Baden und dem Donaulimes liegen vier davon im weiten Land! Das bedeute eine große Verantwortung und auch immense Herausforderung, so die Landeshauptfrau. Sie pries zwei Beherbergungs-Leuchttürme an: das Hotel in Förthof, das kommendes Jahr in Betrieb gehen wird, sowie das Schloss Mautern, wo derzeit die Detailplanung auf Hochtouren läuft.