Grüne Bürgermeister müssen auf Amtsantritt warten

Nachdem bis auf eine nun alle Gemeinderatswahlen im weiten Land geschlagen sind, steht fest: Die Grünen werden in der nun anlaufenden Amtsperiode zwei Bürgermeister stellen. Wie in Mödling wurde auch in Maria Lanzendorf eine Halbzeit-Lösung an der Gemeindespitze vereinbart _ hier wird Christoph Lampert 2027 den SPÖ-Kandidaten ablösen.