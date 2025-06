Brutale Gewalttaten und Altersgrenze für TikTok

Wien in Alarmbereitschaft: In mehreren Stadtteilen kam es zu brutalen Raubüberfällen, teils mit Schusswaffen. Und: Nach den tragischen Ereignissen in Villach und Graz steht Österreich vor einer großen Herausforderung: Wie kann der Schutz von Jugendlichen in sozialen Medien verbessert werden? Man will TikTok & Co. endlich zu Altersgrenzen zwingen. Welche Pläne dahinter stecken? Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“ mit Moderatorin Stefana Madjarov.