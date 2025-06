Neues Hotel soll Hartberger Innenstadt beleben

Die Stadt Hartberg war Anfang des Jahres wegen der besonders hohen Leerstandsquote in der Innenstadt in die Schlagzeilen geraten. Da kommt das große Vorhaben des Frischekosmetik-Herstellers Ringana gerade recht: Wie berichtet, hat das laufend expandierende Unternehmen die ehemalige Bäckerei König in der Altstadt gekauft und will die historischen Gemäuer für ein Hotelprojekt revitalisieren. Am Mittwoch gab es bei einer Besichtigung nähere Details zum ambitionierten Vorhaben.