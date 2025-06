Wirtschaft und Industrie drücken jetzt aufs Tempo

Enthalten in den Vorschlägen sind etwa verpflichtende Fristen für Behörden – und ein Automatismus, der bei Verstreichen der Frist das Projekt genehmigt (Stichwort Grazer Endlos-Bauverfahren); ein Digitalisierungsturbo wie etwa in Oberösterreich ein Pilotprojekt mit einer digitalen Einreichplattform; kürzere Verfahren bei der Heizungsumstellung, ähnlich wie bei PV-Anlagen; nichtamtliche Sachverständige bei Personalengpässen in der Verwaltung – „oder auch die Einführung einer Auskunfts- und Betreuungsstelle beim Land“, wie Institutsleiter Stefan Storr von der Uni Graz ergänzt.