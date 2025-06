Verkehrsärgernis auf A2 – Lenker brauchen Geduld

Vorrangig geht es jetzt um den geplanten „Bypass“ beim Kreisverkehr. Dabei handelt es sich um eine zusätzliche Fahrspur, auf der abfahrende Autos von der A 2 in Richtung Wiener Neustadt nicht mehr in den Kreisverkehr einfahren müssen. Für diese braucht es jedoch eine Fläche, die der Gemeinde gehört. „Die Zustimmung zu dieser Grundablöse wird voraussichtlich am 25. Juni bei der Gemeinderatssitzung erfolgen“, so Pfaffelmaier. Doch das ist zu spät, um die Bauarbeiten heuer noch zu starten.