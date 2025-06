So liest man verborgene Gefühle im Gesicht

Noch bevor ein Wort fällt, verraten Mikroexpressionen, was wirklich in uns vorgeht. Sie dauern oft nur Sekundenbruchteile und passieren völlig unbewusst. Wer diese Signale erkennt, blickt tiefer – in echte Gefühle, unausgesprochene Gedanken, vielleicht sogar verborgene Absichten. Gesichtsleser Christoph Rosenberger erklärt, wie wir lernen können, diese Expressionen zu erkennen und zu verstehen.