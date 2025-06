Aufruf zu mehr Vorsicht bei drohendem Gewitter

Die Aussagen des Bergrettungs-Experten hinsichtlich der Häufigkeit von derartigen Fällen untermauern auch die Zahlen, Daten und Fakten des Kuratoriums für Alpine Sicherheit (ÖKAS): In den vergangenen 20 Jahren gab es im alpinen Raum nie mehr als drei Tote durch Blitzschläge im Jahr, meistens war glücklicherweise sogar kein einziger tödlich Verunglückter zu verzeichnen. In den meisten Fällen betrafen tödliche Blitzschläge Menschen beim Wandern bzw. Bergsteigen sowie auf der Jagd. Verletzte kamen zwar etwas häufiger vor, aber auch deren Zahl blieb pro Jahr überwiegend im einstelligen Bereich. Und auch hier handelte es sich in vielen Fällen nicht um direkt durch Blitzschläge Verletzte, sondern oft seien Verletzungen die indirekte Folge von Blitzschlägen, etwa aufgrund von Panikreaktionen oder Stürzen.