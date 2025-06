Tiroler gab Daten seiner Kreditkarte an Ganoven

Ereignet hat sich der Betrug am Samstag. „Von seinem angeblichen Mobilfunkanbieter bekam der 61-Jährige eine Info-SMS, in der stand, dass seine gesammelten Punkte am Tag darauf verfallen würden“, heißt es von der Polizei. Weiters wurde der Tiroler aufgefordert, für nähere Informationen einem Link zu folgen.