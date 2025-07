Wr. Klubs um Aufstieg ++ Ferrari vertraut Vasseur

Red Bull Salzburg steht in der dritten Qualifikationsrunde der Königsklasse, die Wiener Klubs wollen in der Conference League Quali eine Runde weiter und Ferrari hält in der Formel 1 weiterhin am Teamchef fest – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Donnerstag, dem 31. Juli.